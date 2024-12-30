Samsung Galaxy S25 Ultra получит старую память UFS 4.0

Samsung, по информации западных инсайдеров, планирует довольно ранний анонс новой серии смартфонов Galaxy S25 в следующем году, что связано с довольно скудным набором нововведений — тянуть в данном случае нет никакого смысла. Например, флагманская модель Galaxy S25 Ultra, по словам инсайдеров, получит незначительные изменения в дизайне (речь про более закруглённые углы и более тонкий корпус по сравнению с предшественником Galaxy S24 Ultra), но при этом между текущим и новым поколениями смартфонов сохранится множество схожих параметров. Например, производитель сохранит поддержку стандарта памяти UFS 4.0. Это немного огорчает, потому что ранее на просторах интернета ходили слухи о том, что производитель будет использовать более свежую версию памяти UFS 4.1.

Хорошей новостью является то, что Galaxy S25 Ultra получит 16 ГБ оперативной памяти вместо 12 ГБ. Поставщики секретной информации уверяют, что все модели флагманской линейки будут оснащены именно 16 ГБ ОЗУ, что на самом деле является большой победой для потенциальных покупателей. Дисплей при этом сохранит разрешение в 3120x1440 пикселей, но уровень максимальной яркости повысят до отметки в 3000 нит. А вот батарея останется без изменений, то есть вновь речь идёт всего про 5000 мАч, чего явно недостаточно такому большому смартфону. Конечно, это всё пока что просто слухи, но есть ощущение, что Samsung действительно не спешит с инновациями в Galaxy S25. Видимо, смартфоны и так продаются хорошо.
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