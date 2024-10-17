Samsung Galaxy S25 Ultra получит закруглённые края

Если верить информации инсайдеров, компания Samsung сейчас крайне активно готовится к запуску новой линейки смартфонов Galaxy S25, которая должна выйти в начале следующего года (возможно, уже в январе), и, по данным журналистов, ожидаются значительные изменения в дизайне фронтальной части устройств, которые далеко не всем понравятся. Стоит напомнить, что текущий Galaxy S24 Ultra имеет экран с острыми углами, но компания, вероятно, откажется от этого подхода и представит модель Ultra с закруглёнными углами. Более того, известный инсайдер сегодня Ice Universe поделился изображением фронтального стекла или защитного экрана Galaxy S25 Ultra, на котором можно увидеть, что устройство будет иметь закруглённые углы вместо острых прямых углов.

Текущая модель Galaxy S24 Ultra отличается более угловатым дизайном по сравнению с базовым Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus — это может означать, что компания решила придерживаться уже знакомого дизайна. При этом решение Samsung переключиться на закруглённые углы дисплея также позволит компании лучше конкурировать с другими устройствами на рынке, что на самом деле очень важно. Нужно понимать, что это тренд индустрии — последняя серия Pixel 9 от Google имеет более квадратный дизайн, но с закругленными краями, Apple тоже отказалась от дисплеев с острыми углами (ещё в 2017 году с запуском iPhone X). Так что в Samsung решили пойти по стопам конкурентов и повторить их дизайнерские решения, что вполне логично.
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