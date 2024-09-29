Samsung Galaxy S25 Ultra приписывают 16 ГБ ОЗУ

Известный информатор Ice Universe поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, релиз которого ожидается в начале следующего года. Утверждается, что новинка получит 16 ГБ оперативной памяти, в то время как актуальный Galaxy S24 Ultra имеет 12 ГБ ОЗУ. По словам источника, увеличенный «объем» оперативки особенно положительно скажется на производительности с использованием ИИ.

Смартфон также оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 3120:1440 точек и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой на 12 Мп, основной камерой с главным 200-Мп модулем, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой зарядки.
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