Samsung Galaxy S25 Ultra протестировали в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования флагманского смартфона Samsung Galaxy S25, официальный релиз которого ожидается только в начале следующего года. Бенчмарк подтвердил наличие разогнанной 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,47 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Устройство набирает в однопоточном тесте 3148 баллов, а в многопоточном испытании – 10236 баллов.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,86-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED с разрешением 2K, частотой обновления 1–120 Гц LTPO и рекордно узкими рамками, корпус толщиной 8,2 мм, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
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