Samsung Galaxy S25 Ultra протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не был представлен официально. Устройство с каталожным обозначением SM-S938U (американская версия) показал результат в 3069 баллов в однопоточном испытании и 9080 баллов в многопоточном тесте. Аппарат оказался медленнее прототипа OnePlus 13, который набрал 3216 и 10051 балл соответственно. Вероятно, серийный образец окажется быстрее благодаря разогнанному процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy. Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S25 Ultra получит батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 45-Вт проводной зарядки и корпус массой 219 граммов и с размерами 162,8:77,6:8,2 мм.

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