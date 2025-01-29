Samsung Galaxy S25 Ultra разочаровал покупателей

Компания Samsung сделала всё возможное, чтобы представить лучший флагман с релизом своего топового устройства Galaxy S25 Ultra, оснастив смартфон процессором Snapdragon 8 Elite вместо Exynos 2500 и немного изменив дизайн для удобства использования. Однако одной из наиболее спорных новинок стало решение убрать Bluetooth из S Pen, из-за чего стилус потерял поддержку функций Air Actions. Это решение не всем пришлось по душе, и поскольку Samsung уже не может вернуться к разработке и начать массовое производство стилуса с Bluetooth, пользователи подали петицию с просьбой вернуть эту функцию в следующем поколении — Galaxy S26 Ultra. Инициативу запустил пользователь, который явно разочарован тем, что S Pen в Galaxy S25 Ultra лишился Bluetooth.

Пусть этой возможностью и пользовались далеко не все, она имела свои полезные возможности — например, дистанционное управление камерой с помощью кнопки на стилусе. Это лишь один из множества примеров, когда наличие Bluetooth было не просто приятным бонусом, а действительно удобной функцией. К сожалению, если бы у Samsung была возможность оперативно изменить планы и начать выпуск обновлённого S Pen с поддержкой Bluetooth, компания бы наверняка воспользовалась этим шансом после шквала критики от владельцев флагмана. На момент написания статьи петиция уже собрала более 600 подписей, но, вероятно, производитель и без этой петиции прекрасно понимает, что ему нужно вернуть поддержку старого стилуса в будущем.