Samsung Galaxy S25 будет тоньше, чем iPhone 16 Pro Max

Известный инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит рекордно тонкий и легкий корпус. Он окажется тоньше и легче, чем iPhone 16 Pro Max и Google Pixel 9 Pro XL. Точные значения информатор не приводит, но мы знаем, что толщина Pixel 9 Pro XL равна 8,5 мм, а Galaxy S24 Ultra – 8,6 мм.

Ранее стало известно, что Samsung Galaxy S25 Ultra получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, 6,88-дюймовый экран, 16 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR6 и еще не представленную официально флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy.