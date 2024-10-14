Samsung Galaxy S25 не получат процессоров MediaTek

В последнее время на просторах интернета пользователи и поставщики секретной информации достаточно активно обсуждают процессоры, которые должны быть установлены в смартфонах серии Samsung Galaxy S25 в январе следующего года. Стоит напомнить, что недавно стало известно, что из-за низкого уровня производства Exynos 2500 компания Samsung может выбрать исключительно процессоры Snapdragon от компании Qualcomm для всей серии смартфонов Galaxy S25, что на самом деле является весьма хорошей новостью, потому что в этом случае проблем с производством чипов у компании точно нет, да и производительность у флагмана этого бренда тоже приличная. Однако также появились слухи о том, что недавно представленный MediaTek Dimensity 9400 тоже рассматривается для этих устройств из-за того, что на текущий момент это самый производительный мобильный процессор на рынке.

При этом сегодня появилась информация о том, что только Galaxy S25 FE будет использовать чип Dimensity, хотя изначально переговоры между Samsung и MediaTek касались всей линейки S25. Тем не менее, модели Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, по данным журналистов, в конечном итоге всё же будут оснащены процессором Snapdragon, а FE-модель отправится в релиз с чипом Dimensity 9400. И это может создать довольно интересную ситуацию, когда FE-версия, которая изначально создавалась как более доступное решение, будет мощнее оригинальных флагманов, потому что чип MediaTek бъёт все рекорды в бенчмарках.