Samsung Galaxy S25 не получит новых камер

Если верить инсайдерам, которые ранее предоставляли достаточно надёжные данные, до релиза флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S25 осталось не больше шести месяцев, но информационное издание GalaxyClub уже сейчас делится предполагаемыми характеристиками камер новой серии флагманских гаджетов. И, к сожалению, если эта информация действительно верна, то значительное обновление камеры ожидается только для Galaxy S25 Ultra, тогда как базовый S25 и S25+ останутся с тем же аппаратным оборудованием, что и их предшественники. Согласно отчёту журналистов, смартфоны Galaxy S25 и S25+ получат ту же тройную камеру на тыльной панели и сохранят фронтальную камеру на 12 Мп. Это значит, что S25 и S25+ станут четвертым поколением подряд с теми же камерами, что немного странно для компании, которая сама же эти камеры и производит.

Вероятно, производитель видит, что продажи и так достаточно высокие, а значит, необходимости тратить ресурсы на улучшение системы камер попросту нет. При этом топовый смартфон Galaxy S25 Ultra будет оснащён улучшенной основной камерой на 200 Мп, а также ультраширокоугольной камерой на 50 Мп, телеобъективом с 3-кратным зумом на 50 Мп и телеобъективом с 5-кратным зумом на 50 Мп. Да, звучит крайне интересно. Также инсайдеры сообщают, что у нового смартфона топового уровня будет аккумуляторная батарея большей ёмкости, но пока что подтверждений этим данным нет. Вероятно, больше деталей будет представлено ближе к осени.