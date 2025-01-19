Samsung Galaxy S25 не порадует автономностью

Авторитетный информатор под никнеймом Arsene Lupin поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25, который представят уже 22 января. Итак, устройству приписывают наличие 6,2-дюймового Dynamic AMOLED 2X-дисплея с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 2600 кд/кв.м., частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass Armor, фронтальной камеры на 12 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (оптический размер 1/1,56 дюйма), 12 Мп (сверхширик с с углом обзора 120°) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятора ёмкостью всего 4000 мАч, поддержки 25-Вт проводной быстрой зарядки, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, алюминиевой рамки, подэкранного дактилоскопического сенсора, стереодинамиков, адаптеров Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, поддержки eSIM, корпуса толщиной 7,2 мм и предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой OneUI 7.

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