Samsung Galaxy S25+ оценили в 1000 долларов

Компания Samsung объявила о выпуске флагманского смартфона Galaxy S25+, который основан на 3-нанометровом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Новинка также получила 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 3120:1440 пикселей (формат WQHD), адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и максимальной яркостью 2600 нит, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптическим зум и оптическая стабилизация), батарею на 4900 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, поддержку беспроводной зарядки, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, корпус толщиной 7,3 мм и ОС Android 15 «из коробки». Цена базовой версии составляет 1000 долларов.

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