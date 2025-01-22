Samsung Galaxy S25 показали на снимках до релиза

Сегодня компания Samsung официально представит сразу три модели смартфонов серии Galaxy S25, но за несколько часов до официальной премьеры устройства уже были замечены коробках, в которых их будут продавать на релизе. Изображение, полученные из торговой сети Ирана, подтверждает, что Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra поставляются в тонких коробках без зарядного устройства. Кроме того, на новом снимке впервые можно увидеть серый цвет стандартного Galaxy S25, тёмно-синий оттенок S25+ и версию S25 Ultra в цвете Titanium Ice Blue. У Galaxy S25 Ultra, как и ожидалось ранее, заметны закруглённые края корпуса, а также сохранён отсек для S Pen. Базовая версия Galaxy S25 будет оснащена хранилищем объёмом 128 ГБ, что слегка разочаровывает, но есть и хорошие новости — ранее сообщалось, что Samsung увеличил объём оперативной памяти своих гаджетов до 12 ГБ.
Также ожидается, что вся линейка будет работать на мобильном процессоре Snapdragon 8 Elite, который, вероятно, будет разогнан и переименован под брендом for Galaxy. При этом хотя Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra обещают множество новшеств, львиная их доля будет сосредоточена на софте и сервисах, позволяющих работать с искусственным интеллектом. Ожидать каких-то существенных апгрейдов в аппаратном плане не стоит — производитель не стал менять дизайн корпуса, сохранил базовый набор камер, да и железо вы уже видели в других смартфонах крупных брендов. Презентация должна быть скучной.