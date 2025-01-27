Samsung Galaxy S25 получил функцию спутниковой связи

Смартфоны серии Samsung Galaxy S25 оснащены разогнанным с завода (якобы разогнанным — пока что это не удалось проверить) мобильным процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm и поддерживают систему спутниковой передачи сообщений. Однако производитель в рамках презентации не делал акцент на этой функции из-за одного ограничения — она, к сожалению, на данный момент недоступна для всех пользователей на планете. Дело в том, что Samsung позволяет операторам мобильной связи самостоятельно заключать соглашения с поставщиками спутниковых услуг. И на данный момент на открытом рынке есть только один оператор (компания Skylo), который предоставляет такого рода услуги и сотрудничает исключительно с Verizon (и только в США).

Стоит отметить, что компания Qualcomm работала с оператором Iridium, предоставляя услуги спутниковой связи, но Samsung решила не пользоваться их услугами из-за слишком высокой стоимости. Так что теперь каждый оператор, желающий предложить спутниковую связь пользователям серии Galaxy S25, должен заключить соглашение со Skylo, а только после этого предоставлять услуги — но только в своём регионе. Но если операторы всё же не будут этим заниматься, то функция останется просто нереализованной — это большое упущение, так как за модуль поддержки спутниковой связи пользователи платят, покупая флагманские смартфоны, а на деле получить доступ к функции не могут при всём желании. Это даже немного странно со стороны Samsung.
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