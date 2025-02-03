Samsung Galaxy S25+ получил испарительную камеру большей площади

Разборка нового Samsung Galaxy S25+ больше похожа на повторение уже знакомого процесса — Samsung не внесла значительных изменений во внутреннее устройство смартфона по сравнению с Galaxy S24+. Однако есть несколько приятных улучшений, на которые стоит обратить своё внимание. Первое — новая клейкая лента с язычком для аккумулятора, заменившая старые отрывные полоски. По словам издания PBKreviews, которое разобрало за годы существования множество смартфонов, новая система крепления батареи упрощает её извлечение по сравнению с Galaxy S24+. Когда аккумулятор снят, становится заметно второе улучшение — увеличенная испарительная камера. Samsung заявляет, что у Galaxy S25 Ultra её размер на 40% больше, чем у предшественника, но точных данных по версии Plus пока нет. Однако видно, что камера действительно стала крупнее.

Впрочем, стоит сказать, что у Galaxy S25 Ultra даже с увеличенной испарительной камерой были проблемы с устойчивой производительностью из-за перегрева. И поскольку Galaxy S25+ использует тот же мобильный процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, что и Ultra, можно ожидать схожих результатов. Почему-то производитель в данном сценарии не смог настроить работу процессора таким образом, чтобы он не начинал троттлить буквально спустя 10 минут после старта повышенных нагрузок. Это большой недостаток на самом деле, который стоит учитывать пользователям, которые хотят получить новый флагман для игр или чего-то в таком роде.
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