Samsung Galaxy S25 получит 12 ГБ оперативной памяти

Индийский информатор Абхишек Ядав поделился подробностями о серии флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25, релиз которых ожидается 22 января следующего года. Утверждается, что все модели получат 12 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации. Таким образом, младшие модели теперь не будут предлагаться с 8 ГБ ОЗУ в базе. Что до топовой модели Galaxy S25 Ultra, то её минимальная версия получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Все остальные конфигурации будут оснащаться 16 ГБ «оперативки». Что до аппаратной основы, смартфоны получат разогнанную топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Также линейку должна пополнить модель Galaxy S25 Slim, которая будет отличаться рекордно тонким корпусом.