Samsung Galaxy S25 получит батарею всего на 4000 мАч

Сегодня на просторах интернета появилась информация о ёмкости аккумуляторной батареи грядущего смартфона Samsung Galaxy S25. Впрочем, хотелось бы сразу отметить, что никакого прорыва в этом вопросе не предвидится — батарея в новом смартфоне будет идентична аккумуляторной батарее предшественника, так что производитель решил ничего кардинально не менять в этом направлении. Как и у Galaxy S24, у нового Galaxy S25 будет аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, что на самом деле не так уж много по современным меркам, особенно с учётом того, что у некоторых смартфонов объём батареи выше 6000 мАч. Впрочем, фанаты компании должны были это ожидать, потому что ёмкость аккумулятора всегда была слабым местом для базовых устройств серии S от Samsung.

В течение многих лет данная характеристика варьировалась от 4000 мАч у S20 и S21 до 3700 мАч у S22, затем в S23 ёмкость увеличилась до 3900 мАч. Компания смогла продемонстрировать объём в 4000 мАч только в этом году с релизом базовой версии серии S24. И, скорее всего, в 2025 году существенных изменений в этом направлении ждать не стоит. Конечно, базовая модель является самой компактной в линейке производителя, но многие устройства от китайских конкурентов компании Samsung в последние месяцы увеличили ёмкость своих аккумуляторов и это предоставляет их покупателям более длительное время автономной работы. Для большинства покупателей это даже важнее, чем повышенная на несколько процентов производительность или камера.