Samsung Galaxy S25 получит даунгрейд беспроводной зарядки

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились подробности о флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy S25. Сообщается, что старшие модели Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra будут поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 45 Вт, а Galaxy S25 – на 25 Вт. Мощность беспроводной зарядки базовой модели снизится с 15 Вт до 9 Вт. С чем связан такой даунгрейд, не уточняется. Также старшие модели смогут похвастаться поддержкой беспроводной сверхширокополосной связи (UWB). Ранее стало известно, что цена Samsung Galaxy S25 останется на уровне прошлого поколения – 800 долларов за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Старшие модели S25 Plus и S25 Ultra получат в базе 256 ГБ встроенной памяти.