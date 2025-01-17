Samsung Galaxy S25 получит море ИИ-сервисов от Google

Google и Samsung, судя по всему, тесно сотрудничают в разработке новых ИИ-функций, которые будут представлены в будущих устройствах Galaxy S25. Например, сегодня в сеть утекли промоматериалы по серии смартфонов Galaxy S25, где технология Gemini заняла заметное место среди множества функций Samsung. Согласно новому утечке, Gemini получит расширения для приложений Samsung Calendar, Samsung Notes и Samsung Reminder. Эти расширения позволят Gemini взаимодействовать с указанными приложениями и выполнять различного рода задачи — ИИ будет доступно создание, редактирование и удаление событий в календаре, извлечение информации из изображений для генерации событий, отображение событий за выбранный период времени и не только (такое уже очень давно умеет iPhone).

Также Gemini сможет создавать и обобщать заметки, находить их по описаниям или названиям, а ещё управлять напоминаниями — создавать, редактировать, искать и удалять их. Хотя эти функции не дают Gemini полного доступа ко всем возможностям этих приложений, они делают его значительно полезнее. Интересно, что Google выбрала такой подход, несмотря на наличие собственных конкурентов для Samsung Calendar и Samsung Notes. Вместо того, чтобы направлять пользователей к своим сервисам, Google решила сотрудничать с Samsung, чтобы укрепить позиции Gemini на устройствах корейской компании. Это интересный подход, который показывает, что ИИ сейчас для Google гораздо важнее остальных сервисов.
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