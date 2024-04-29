Samsung Galaxy S25 получит слишком медленную зарядку

На текущий момент у компании Samsung самые слабые смартфоны в плане мощности зарядки — пока у конкурентов флагманы способны демонстрировать производительность на уровне 180 Вт, у южнокорейского гиганта мощность зарядки в лучшем случае достигает 45 Вт. Более того, у представителей среднего класса по сей день часто встречаются решения на 20 Вт, что просто смешно для смартфона 2024 года. Но в Samsung ставят на первое место температуру, долгожительности и низкий уровень деградации батареи — именно из-за этого смартфоны бренда не получают действительно быструю зарядку, на которую многие надеятся. И, к сожалению, есть мнение, что в будущем ситуация не изменится — у Galaxy S25 не будет быстрой зарядки, так как производитель принял решение ничего не менять.

Да, инсайдеры сообщают, что в смартфонах серии Galaxy S25 не будет поддержки технологии быстрой зарядки. Пользователи получат от силы 45 Вт мощности, что на деле является крайне слабой зарядкой для флагмана современного уровня. Возможно, это положительно скажется на продолжительности жизни батареи, так как быстрые зарядки обычно существенно влияют на деградацию ячеек и аккумуляторная батарея может быстро терять максимальный запас энергии с течением времени, но всё равно это выглядит странно. Пользователи привыкли получать от флагманских смартфонов лучшие технологии и возможности, но в случае с Galaxy S25 такого не происходит. Это, конечно, негативно отразится на уровне продаж будущих гаджетов.
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