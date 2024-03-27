Samsung Galaxy S25 получит сразу два процессора

По информации инсайдеров, компания Samsung нацелена в следующем году использовать свою стандартную стратегию с двумя процессорами в серии, представив на различных рынках флагманы на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 или Samsung Exynos 2500. Если верить данным западных источников, компания уже начала тестирование своего нового флагманского процессора нового поколения, который, по последним данным, даже мощнее Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 как в разрезе производительности центрального процессора, так и в вопросе графического ускорителя. Проблема лишь в том, что не всё упирается только в производительность — важны и другие параметры системы на кристалле.

Например, очень важным является энергопотребление мобильного процессора, потому что это влияет на нагрев, производительность при длительных нагрузках и прочие мелкие детали. К сожалению, инсайдеры подробностей на этот счёт не предоставляют — их сейчас нет. Возможно, это значит, что внутреннее тестирование Exynos 2500 от Samsung ведётся с акцентом на производительность, а другие параметры будут измеряться позже. Но это важный момент — на рынке много производительных процессоров, но они потребляют море энергии и требуют специального охлаждения, что не совсем удобно в рамках компактных смартфонов. И если Samsung просто сделает производительный чип, который будет нагреваться до внушительной температуры, то смысла в этом особого не будет. Перегрев никого не радует.