Samsung Galaxy S25 получит сразу два процессора

Например, очень важным является энергопотребление мобильного процессора, потому что это влияет на нагрев, производительность при длительных нагрузках и прочие мелкие детали. К сожалению, инсайдеры подробностей на этот счёт не предоставляют — их сейчас нет. Возможно, это значит, что внутреннее тестирование Exynos 2500 от Samsung ведётся с акцентом на производительность, а другие параметры будут измеряться позже. Но это важный момент — на рынке много производительных процессоров, но они потребляют море энергии и требуют специального охлаждения, что не совсем удобно в рамках компактных смартфонов. И если Samsung просто сделает производительный чип, который будет нагреваться до внушительной температуры, то смысла в этом особого не будет. Перегрев никого не радует.