Samsung Galaxy S25 получит сразу два процессора

По информации инсайдеров, компания Samsung нацелена в следующем году использовать свою стандартную стратегию с двумя процессорами в серии, представив на различных рынках флагманы на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 или Samsung Exynos 2500. Если верить данным западных источников, компания уже начала тестирование своего нового флагманского процессора нового поколения, который, по последним данным, даже мощнее Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 как в разрезе производительности центрального процессора, так и в вопросе графического ускорителя. Проблема лишь в том, что не всё упирается только в производительность — важны и другие параметры системы на кристалле.

Например, очень важным является энергопотребление мобильного процессора, потому что это влияет на нагрев, производительность при длительных нагрузках и прочие мелкие детали. К сожалению, инсайдеры подробностей на этот счёт не предоставляют — их сейчас нет. Возможно, это значит, что внутреннее тестирование Exynos 2500 от Samsung ведётся с акцентом на производительность, а другие параметры будут измеряться позже. Но это важный момент — на рынке много производительных процессоров, но они потребляют море энергии и требуют специального охлаждения, что не совсем удобно в рамках компактных смартфонов. И если Samsung просто сделает производительный чип, который будет нагреваться до внушительной температуры, то смысла в этом особого не будет. Перегрев никого не радует.
Redmi Note 13 оценили в 23 тысячи рублей …
Российские ритейлеры выпустили в продажу смартфон Redmi Note 13, который оценен в 23, 25 и 28 тысяч рубле…
Realme C67 оценили в 16 тысяч рублей …
Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme C67, который оценен в 16 и 18 тысяч рубле…
iOS 18 будет делать упор на ИИ-технологиях…
Буквально вчера вечером компания Apple официально объявила дату своего следующего крупного мероприятия — …
Huawei Nova 12 Ultra появился в продаже …
Компания Huawei дала старт продажам смартфона Nova 12 Ultra, который оценен в Китае в 660 и 770 долларов …
Honor Magic6 получит немерцающий экран…
Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфонах Honor Magic6 и Magic6 Pro, официальный рел…
В России стартовали продажи Honor Magic V2…
Отечественные ритейлеры дали старт продажам складного смартфона Honor Magic V2, международный релиз котор…
Представлен смартфон Tecno Spark 20 Pro+ …
Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Spark 20 Pro+, цена которой пока не раскрывается.…
Представлен смартфон Vivo V30 Pro …
Компания Vivo пополнила ассортимент камерофонов моделью Vivo V30 Pro, главной особенностью которой стала …
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor