Samsung Galaxy S25 получит устаревший дисплей

Компания Samsung, по данным инсайдеров, намерена сэкономить на дисплеях для предстоящей серии смартфонов Galaxy S25, которая, скорее всего, будет представлена в январе (речь про смартфоны S25, S25+ и S25 Ultra). Чтобы снизить затраты на производство данных гаджетов, компания планирует использовать более доступные органические материалы M13 в дисплеях будущих флагманов. Стоит сказать, что в Google Pixel 9 Pro и Apple iPhone 16 Pro используются панели с материалами M14, которые также производятся компанией Samsung Display и являются более продвинутыми буквально по всем направлениям, что позволяет сделать дисплей лучше. Но, по данным инсайдеров, Samsung Electronics выберет более старую и дешёвую опцию, чтобы увеличить прибыль за счёт снижения расходов на производство конечного устройства.

Специалисты уже заявили, что материалы M14 отличаются от M13 в первую очередь эффективностью — у новой модели она выше на 20-30%, плюс срок службы у М14 на 10-20% больше. Кроме того, дисплеи на M14 могут демонстрировать немного большей пиковой яркости, что в современном мире является крайне востребованным моментом. При этом флагманский Galaxy S25 Ultra, безусловно, сохранит защитное стекло Gorilla Glass Armor, впервые представленное в предшествующей модели, что существенно снизит отражения на экране. Но в целом ситуация, конечно, довольно спорная, потому что пользователи получат флагман с дисплеем хуже прошлого поколения, а это очень обидно.