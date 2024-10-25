Samsung Galaxy S25 получит устаревший дисплей

Компания Samsung, по данным инсайдеров, намерена сэкономить на дисплеях для предстоящей серии смартфонов Galaxy S25, которая, скорее всего, будет представлена в январе (речь про смартфоны S25, S25+ и S25 Ultra). Чтобы снизить затраты на производство данных гаджетов, компания планирует использовать более доступные органические материалы M13 в дисплеях будущих флагманов. Стоит сказать, что в Google Pixel 9 Pro и Apple iPhone 16 Pro используются панели с материалами M14, которые также производятся компанией Samsung Display и являются более продвинутыми буквально по всем направлениям, что позволяет сделать дисплей лучше. Но, по данным инсайдеров, Samsung Electronics выберет более старую и дешёвую опцию, чтобы увеличить прибыль за счёт снижения расходов на производство конечного устройства.

Специалисты уже заявили, что материалы M14 отличаются от M13 в первую очередь эффективностью — у новой модели она выше на 20-30%, плюс срок службы у М14 на 10-20% больше. Кроме того, дисплеи на M14 могут демонстрировать немного большей пиковой яркости, что в современном мире является крайне востребованным моментом. При этом флагманский Galaxy S25 Ultra, безусловно, сохранит защитное стекло Gorilla Glass Armor, впервые представленное в предшествующей модели, что существенно снизит отражения на экране. Но в целом ситуация, конечно, довольно спорная, потому что пользователи получат флагман с дисплеем хуже прошлого поколения, а это очень обидно.
Флагман Oppo Find X8 показали на официальных фото …
Компания Oppo опубликовала фотографии передней панели флагманского смартфона Find X8, который еще не был …
Смартфон Realme 13 оценили в 185 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 13, которая уже продается на дебютном инд…
Samsung представила смартфон Galaxy M05…
Сегодня компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M05 — новейшую модель начального уровня в…
Google Pixel 9 Pro XL оценили на ремонтопригодность…
Специалисты компании iFixit разобрали новый флагманский смартфон Pixel 9 Pro XL, который стоит 1100 долла…
iQOO Z9s Pro оценен в 300 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z9s Pro, которая станет доступна для покупки на де…
DxOMark высоко оценили Google Pixel 9 Pro XL…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Google Pixel 9 Pro XL.…
Огромную камеру OPPO Find X8 показали на фото …
В сети появились «шпионские» фото флагманского смартфона OPPO Find X8, который еще не был представлен офи…
Motorola ThinkPhone 2025 получит защиту от воды …
Профильное издание Android Headlines поделилось качественным изображением и подробностями о характеристик…
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor