Samsung Galaxy S25 получит устаревшую систему камер

Samsung в течение нескольких лет придерживается одной и той же стратегии для камер в базовой серии Galaxy S. Например, Galaxy S25, представленный в январе, получил такую же тройную камеру, как и Galaxy S24, который, в свою очередь, использовал ту же аппаратную основу, что и Galaxy S23. Новый отчёт южнокорейского издания The Elec утверждает, что Galaxy S26 также повторит модули камеры от Galaxy S25, то есть никакого существенного апгрейда в плане «железа» не будет. Это значит, что смартфон получит главный модуль на 50 Мп (1/1.56”), телеобъектив на 10 Мп (1/3.94”) с трёхкратным оптическим зумом и ультраширокоугольную камеру на 12 Мп (1/2.55”). Однако изначально Samsung планировала обновить сенсоры для Galaxy S26 и одновременно повысить стартовую цену, но запуск iPhone 17 внёс серьёзные коррективы.

Apple решила оснастить обычный iPhone 17 экраном ProMotion LTPO OLED с частотой 120 Гц и сделать базовый объём хранилища 256 ГБ, при этом сохранив стартовую цену в 799 долларов. Такое решение, как утверждают инсайдеры, заставило Samsung отказаться от улучшений камеры в последний момент, чтобы Galaxy S26 тоже смог стартовать с ценника 799 доллара. Это изменение также повлияло на сроки производства — выпуск базового Galaxy S26 теперь задержится, поскольку компании нужно переработать внутреннюю компоновку устройства. Впрочем, компания всё равно должна успеть до релиза в феврале текущего года, так как изменения на самом деле не очень уж значительные.