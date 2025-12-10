Samsung Galaxy S25 получит устаревшую систему камер

Samsung в течение нескольких лет придерживается одной и той же стратегии для камер в базовой серии Galaxy S. Например, Galaxy S25, представленный в январе, получил такую же тройную камеру, как и Galaxy S24, который, в свою очередь, использовал ту же аппаратную основу, что и Galaxy S23. Новый отчёт южнокорейского издания The Elec утверждает, что Galaxy S26 также повторит модули камеры от Galaxy S25, то есть никакого существенного апгрейда в плане «железа» не будет. Это значит, что смартфон получит главный модуль на 50 Мп (1/1.56”), телеобъектив на 10 Мп (1/3.94”) с трёхкратным оптическим зумом и ультраширокоугольную камеру на 12 Мп (1/2.55”). Однако изначально Samsung планировала обновить сенсоры для Galaxy S26 и одновременно повысить стартовую цену, но запуск iPhone 17 внёс серьёзные коррективы.

Apple решила оснастить обычный iPhone 17 экраном ProMotion LTPO OLED с частотой 120 Гц и сделать базовый объём хранилища 256 ГБ, при этом сохранив стартовую цену в 799 долларов. Такое решение, как утверждают инсайдеры, заставило Samsung отказаться от улучшений камеры в последний момент, чтобы Galaxy S26 тоже смог стартовать с ценника 799 доллара. Это изменение также повлияло на сроки производства — выпуск базового Galaxy S26 теперь задержится, поскольку компании нужно переработать внутреннюю компоновку устройства. Впрочем, компания всё равно должна успеть до релиза в феврале текущего года, так как изменения на самом деле не очень уж значительные.
Складной смартфон Samsung W26 оценили в 2390 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Samsung W26 которая является премиальн…
Samsung планирует отказаться от Galaxy S26 Pro…
По данным последних утечек, отказ Samsung от использования приставки «Pro» в линейке Galaxy S26 связан не…
HONOR готовит смартфон с батареей на 10000 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания HONOR в скором времени представит смарт…
ZTE представила смартфон Nubia Z80 Ultra…
Nubia представила свой новый флагман Z80 Ultra, который получил несколько серьёзных улучшений по сравнени…
Глобальную версию Red Magic 11 Pro представят в октябре …
Компания Red Magic объявила, что глобальный релиз представленного вчера в Китае смартфона Red Magic 11 Pr…
Sony Xperia 10 VII показали на рендере …
Один из гонконгских магазинов случайно раскрыл дизайн и характеристики смартфона Sony Xperia 10 VII, кото…
Релиз iPhone 17 обогатил компанию LG…
В этом году Apple сосредоточила усилия на модернизации iPhone 17, оснастив его рядом улучшений и при этом…
Apple больше не главный клиент TSMC…
Компания TSMC не только демонстрирует впечатляющий рост, но и получает мощный стимул для исследований и р…
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor