Samsung Galaxy S25 существует в варианте на 16 ГБ ОЗУ

Все модели смартфонов Galaxy S25 оснащены 12 ГБ оперативной памяти — по всему миру. Но на самом деле это не совсем так. Дело в том, что смартфон Galaxy S25 Ultra также доступен с опцией на 16 ГБ оперативной памяти, но только в Корее, Китае и Тайване. Причины такого ограничения на текущий момент неизвестны, но можно предположить, что Samsung провела исследование рынка и пришла к выводу, что покупатели в этих регионах чаще обращают внимание на характеристики памяти при выборе устройства. Соответственно, если вы хотите приобрести Galaxy S25 Ultra с 16 ГБ ОЗУ, вам придётся покупать его в Корее, Китае или Тайване, так как во всём остальном мире смартфонов на 16 ГБ не будет.

Компания даже не обещает их выпустить в будущем — 12 ГБ это всё, что может получить пользователь в обозримом будущем. Примечательно, что в Китае и Тайване только версия с 1 ТБ встроенной памяти оснащена 16 ГБ оперативной памяти, тогда как в Корее дела обстоят ещё сложнее — здесь можно выбрать как версию с 12 ГБ, так и с 16 ГБ ОЗУ. Интересно, что большинство конкурентов Samsung в сегменте Android-флагманов давно предлагают модели с 16 ГБ оперативной памяти. Кроме того, они уже давно предлагают более быструю проводную и беспроводную зарядку. Тем не менее, Samsung продолжает продавать больше устройств, чем конкуренты, по всему миру. Возможно, технические характеристики всё же играют менее важную роль в решении большинства покупателей, которым важнее известный бренд и дополнительные фишки вроде Galaxy AI.