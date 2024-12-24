Samsung Galaxy S25 выйдет 22 января

Стоит отметить, что компания Samsung пока что не подтвердила официальную дату релиза смартфонов линейки Galaxy S25, но инсайдеры уверены, что новые устройства появятся примерно в те же сроки, что и их предшественники. Соответственно, можно предположить, что Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra будут анонсированы 22 января, а их продажи начнутся 7 февраля — в этот период компания откроет предварительные заказы, чтобы пользователи могли зарезервировать устройства заранее и получить какие-то подарки. Да, аналитики уверены, что Samsung продолжит практику предварительных заказов с возможностью бронирования устройств, сопровождая их привлекательными акциями — клиенты, возможно, смогут получить скидки или бонусы, либо же обменять старое устройство на новое.

Кроме того, аналитики уверены, что линейка Galaxy S25 получит множество важных изменений, поскольку Samsung столкнётся с серьёзной конкуренцией со стороны Google Pixel 10 и iPhone 17. Например, компания планирует выпустить Slim-модель — эта версия появится во второй половине следующего года и будет самой тонкой в арсенале производителя. При этом Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra будут конкурировать с iPhone 17 и iPhone 17 Pro не только по дизайну, но и по производительности. По предварительным данным, Galaxy S25 будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite и работать на базе One UI 7, что позволит ему соперничать с платформой Apple Intelligence на чипах A18 Pro под управлением iOS 18 в будущем.