Samsung Galaxy S25 выйдет на базе Exynos 2500

Согласно информации от западных инсайдеров, компания Samsung планирует придерживаться стратегии с двумя процессорами для своей предстоящей серии флагманских смартфонов Galaxy S25. Это значит, что некоторые регионы мира будут предлагать смартфон нового поколения на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, а другие будут продавать варианты с чипом Samsung Exynos 2500. В соответствии с этим возникли даже данные о том, что компания собирается использовать свой технологический процесс второго поколения в области 3 нм для массового производства процессоров Exynos 2500. Этот шаг позволит сделать процессор более энергоэффективным по сравнению с конкурентом, но вопрос заключается ещё и в производительности.

Здесь хотелось бы напомнить, что процессор Exynos 2500, по слухам, превосходит Snapdragon 8 Gen 3 в плане производительности центрального и графического процессоров, что на самом деле крайне важный момент. Столь высокая производительность может быть обусловлена тем, что Samsung тестирует процессор на новом технологическом процессе, что позволяет новой системе на кристалле работать на более высоких тактовых частотах при том же уровне энергопотребления. Это достаточно важные моменты, потому что производительностью удивить потенциального покупателя достаточно тяжело — мы давно уже привыкли к мощным чипам. Производителю нужно что-то более интересное, чтобы привлечь покупателей и продемонстрировать преимущества перед конкурентом.