Samsung Galaxy S25 выйдет на базе Exynos 2500

Здесь хотелось бы напомнить, что процессор Exynos 2500, по слухам, превосходит Snapdragon 8 Gen 3 в плане производительности центрального и графического процессоров, что на самом деле крайне важный момент. Столь высокая производительность может быть обусловлена тем, что Samsung тестирует процессор на новом технологическом процессе, что позволяет новой системе на кристалле работать на более высоких тактовых частотах при том же уровне энергопотребления. Это достаточно важные моменты, потому что производительностью удивить потенциального покупателя достаточно тяжело — мы давно уже привыкли к мощным чипам. Производителю нужно что-то более интересное, чтобы привлечь покупателей и продемонстрировать преимущества перед конкурентом.