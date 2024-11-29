Samsung Galaxy S25 выйдет в январе по всему миру

Компания Samsung, скорее всего, представит серию флагманских смартфонов Galaxy S25 уже в январе следующего года — речь идёт про модели Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Также ходят слухи о модели Galaxy S25 Slim, однако предполагается, что она появится позже, плюс на самом деле производитель сам так и не подтвердил, что такой смартфон вообще существует. Но, к счастью, вчера появились данные, которые проливают свет на новое устройство — суть в том, что недавно модель Galaxy S25 Slim для рынка США с номером SM-S937U была замечена в сертификационных документах, что явно указывает на то, что смартфон существует и его собираются выпускать в США. Но на деле есть и глобальная версия — о ней данные специалисты тоже раскопали.

Международный вариант Galaxy S25 Slim получил код модели SM-S937B/DS (буква «B» указывает на глобальную версию, а «DS» указывает на поддержку двух SIM-карт), соответственно, можно предположить, что смартфон выйдет по всему миру в одно время. С другой стороны, инсайдеры отмечают, что на самом деле шансов на то, что смартфон такого уровня выпустили бы в каком-то отдельном регионе просто нет. Это слишком знаковое для производителя устройство, на которое компания хочет сделать акцент и продать как можно больше гаджетов по всему миру. Также уже другой инсайдер заявил, что Galaxy S25 Slim будет оснащён камерой уровня Ultra — речь про основной модуль ISOCELL HP5 на 200 Мп, ультраширокоугольный объектив на 50 Мп и телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом на те же 50 Мп.
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