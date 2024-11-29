Samsung Galaxy S25 выйдет в январе по всему миру

Международный вариант Galaxy S25 Slim получил код модели SM-S937B/DS (буква «B» указывает на глобальную версию, а «DS» указывает на поддержку двух SIM-карт), соответственно, можно предположить, что смартфон выйдет по всему миру в одно время. С другой стороны, инсайдеры отмечают, что на самом деле шансов на то, что смартфон такого уровня выпустили бы в каком-то отдельном регионе просто нет. Это слишком знаковое для производителя устройство, на которое компания хочет сделать акцент и продать как можно больше гаджетов по всему миру. Также уже другой инсайдер заявил, что Galaxy S25 Slim будет оснащён камерой уровня Ultra — речь про основной модуль ISOCELL HP5 на 200 Мп, ультраширокоугольный объектив на 50 Мп и телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом на те же 50 Мп.