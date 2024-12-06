Samsung Galaxy S25 засветился в бенчмарке с чипом Exynos 2500

В последнее время активно обсуждается вопрос того, будет ли компания Samsung использовать процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm для всех своих флагманов серии Galaxy S25 или снова разделит линейку между процессорами Snapdragon и Exynos для различных регионов мира, как это было сделано ранее со сразу несколькими поколениями. Дело в том, что в прошлом месяце достаточно надёжный инсайдер утверждал, что все модели Galaxy S25 будут оснащены процессором Snapdragon 8 Elite. Однако теперь в этом есть сомнения, поскольку Samsung Galaxy S25+ снова появился в базе данных Geekbench с, предположительно, процессором Exynos 2500. На тестировании в бенчмарке оказался смартфон Samsung Galaxy S25+ с модельным номером SM-S936B, работающий на Android 15 и оснащённый 12 ГБ оперативной памяти.

Устройство набрало 2358 баллов в одноядерном тесте и 8211 баллов в многоядерном режиме. И в описании тесты указан не Snapdragon 8 Elite, что говорит о том, что компания действительно тестирует свой новый флагман на базе собственного чипа. Однако тот факт, что Galaxy S25+ снова тестируется с чипом Exynos, не обязательно говорит о том, что Samsung выпустит эту модель с данным процессором. Возможно, кто-то просто повторно провёл тесты на устройстве в рамках лаборатории компании, либо же это какой-то инженерный образец, от которого давно отказались, но он всё ещё работает. Но будет интересно посмотреть на то, что в итоге сделает производитель и как он распределит чипы.
Опубликованы примеры фото на смартфон Xiaomi 15…
Компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на флагманские смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, ко…
Apple прекращает производство переходника с Lightning на 3,5…
Вероятно, об этом уже многие забыли, но смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus стали первыми устройствами ком…
Sharp представила смартфон Aquos R9 Pro…
Сегодня компания Sharp официально представила «профессиональную» версию смартфона Aquos R9, который изнач…
Redmi Note 14 Pro 4G получит 12 ГБ оперативной памяти …
Меньше месяца назад в Китае были представлены смартфоны Redmi Note 14 Pro 5G и Note 14 Pro+ 5G, а сегодня…
Характеристики Honor X7c слили в сеть до релиза…
Новый и ещё неанонсированный смартфон Honor X7c, который ранее на этой неделе активно обсуждался различны…
Xiaomi 15 Bright Silver Edition оценен в 660 долларов …
Компания Xiaomi представила специальную версию флагманского смартфона Xiaomi 15, которая получила названи…
Официально: Realme GT7 Pro готов к выходу …
Компания Realme объявила, что презентация ожидаемого смартфона Realme GT7 Pro состоится уже в этом месяце…
Xiaomi 15 Ultra получит камеру на 200 Мп…
Несколько месяцев назад известный инсайдер под ником Ice Universe сообщил, что грядущий флагманский смарт…
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor