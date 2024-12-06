Samsung Galaxy S25 засветился в бенчмарке с чипом Exynos 2500

В последнее время активно обсуждается вопрос того, будет ли компания Samsung использовать процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm для всех своих флагманов серии Galaxy S25 или снова разделит линейку между процессорами Snapdragon и Exynos для различных регионов мира, как это было сделано ранее со сразу несколькими поколениями. Дело в том, что в прошлом месяце достаточно надёжный инсайдер утверждал, что все модели Galaxy S25 будут оснащены процессором Snapdragon 8 Elite. Однако теперь в этом есть сомнения, поскольку Samsung Galaxy S25+ снова появился в базе данных Geekbench с, предположительно, процессором Exynos 2500. На тестировании в бенчмарке оказался смартфон Samsung Galaxy S25+ с модельным номером SM-S936B, работающий на Android 15 и оснащённый 12 ГБ оперативной памяти.

Устройство набрало 2358 баллов в одноядерном тесте и 8211 баллов в многоядерном режиме. И в описании тесты указан не Snapdragon 8 Elite, что говорит о том, что компания действительно тестирует свой новый флагман на базе собственного чипа. Однако тот факт, что Galaxy S25+ снова тестируется с чипом Exynos, не обязательно говорит о том, что Samsung выпустит эту модель с данным процессором. Возможно, кто-то просто повторно провёл тесты на устройстве в рамках лаборатории компании, либо же это какой-то инженерный образец, от которого давно отказались, но он всё ещё работает. Но будет интересно посмотреть на то, что в итоге сделает производитель и как он распределит чипы.