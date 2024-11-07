Samsung Galaxy S25 засветился в сети

В базе данных IMEI обнаружилось упоминание флагманского смартфона Samsung Galaxy S25, который будет представлен вместе с моделями Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Речь идет об американской версии устройства с модельным номером SM-S937U. Характеристики смартфона не приводятся, но появление в базе данных говорит о его скором релизе. Предположительно, серию Galaxy S25 выпустят в январе 2025 года.

Ранее в базе данных популярного бенчмарка Geekbench была протестирована старшая модель Samsung Galaxy S25 Ultra, которая набрала 3148 и 10236 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Бенчмарк также подтвердил наличие 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,47 ГГц, 12 ГБ ОЗУ и ОС Android 15 «из коробки».