Samsung Galaxy S26 Edge показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks поделились изображениями смартфона Samsung Galaxy S26 Edge. Отметим плоский экран с узкими рамками и врезанной фронтальной камерой по центру, горизонтальный блок основной камеры с двумя модулями и корпус толщиной 5,5 мм (10,8 мм с выступающей камерой).

По предварительным данным, аппарат получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц (как в Galaxy S25+) и топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 или Snapdragon 8 Elite Gen 5 (точное название еще не раскрыто). Релиз смартфона ожидается в начале следующего года.

Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
