Samsung Galaxy S26 Edge показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks поделились изображениями смартфона Samsung Galaxy S26 Edge. Отметим плоский экран с узкими рамками и врезанной фронтальной камерой по центру, горизонтальный блок основной камеры с двумя модулями и корпус толщиной 5,5 мм (10,8 мм с выступающей камерой).

По предварительным данным, аппарат получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц (как в Galaxy S25+) и топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 или Snapdragon 8 Elite Gen 5 (точное название еще не раскрыто). Релиз смартфона ожидается в начале следующего года.