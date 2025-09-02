Samsung Galaxy S26 Edge получит улучшенную батарею

В базе данных китайского сертификационного ведомства CQC обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy S26 Edge, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Итак, регулятор подтвердил наличие батареи с номинальной ёмкостью 4078 мАч, что будет отображаться в официальных характеристиках как 4200 мАч. То есть, это на 300 мАч больше, чем у предыдущего поколения (Galaxy S25 Edge).

Ранее смартфон был протестирован в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 с тактовой частотой до 4,74 ГГц и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 3393 и 11515 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.