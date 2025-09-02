Samsung Galaxy S26 Edge получит улучшенную батарею

В базе данных китайского сертификационного ведомства CQC обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy S26 Edge, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Итак, регулятор подтвердил наличие батареи с номинальной ёмкостью 4078 мАч, что будет отображаться в официальных характеристиках как 4200 мАч. То есть, это на 300 мАч больше, чем у предыдущего поколения (Galaxy S25 Edge).

Ранее смартфон был протестирован в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 с тактовой частотой до 4,74 ГГц и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 3393 и 11515 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.
Смартфоны серии Pixel 10 получат гибридную стабилизацию…
Изначально предполагалось, что линейка смартфонов Google Pixel 10 в основном сохранит те же камеры, что и…
Появились первые тесты нового процессора iPhone 17 Pro…
В преддверии сентябрьского анонса серии смартфонов iPhone 17 в сети появляется всё больше слухов, и один …
iQOO Z10 Lite оценили в 17 тысяч рублей …
Бренд iQOO выпустил на российский рынок смартфон iQOO Z10 Lite, который оценен в 17000 и 18500 рублей за …
Официально: Redmi Note 15 Pro+ получит АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi раскрыла подробности о характеристиках смартфона Redmi Note 15 Pro+, который будет официа…
Камеру Vivo X300 показали на фото …
Недавно стало известно, что наследником популярного компактного флагмана Vivo X200 Pro mini станет смартф…
Redmi K90 Pro получит флагманский процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Redmi K90 Pro, дебю…
Realme GT 8 получит топовые стереодинамики …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Realme GT 8, официа…
В Японии запретили продажу Pixel 7…
Компания Google официально утратила своё право на продажу смартфонов серии Pixel 7 в Японии после решения…
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor