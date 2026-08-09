Samsung Galaxy S26 FE показали на пресс-рендерах

Профильное издание Android Headlines опубликовало качественные изображения смартфона Samsung Galaxy S26 FE, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. На этот раз устройство показали в черной, зеленой и фиолетовой расцветках корпуса. Отметим единый блок основной камеры вместо отдельных модулей в предыдущем поколении, плоскую боковую рамку и тонкие рамки вокруг экрана.

Что до технических параметров, смартфону приписывают наличие фирменной однокристальной системы Exynos 2500, предустановленной операционной системы Android 17 с фирменной прошивкой One UI 9.0 и поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки. Тыльная камера, как предполагается, не сильно изменится в сравнении с Galaxy S25 FE.