Бюджетный Vivo T5 Lite 5G получит 120-Гц экран

Профильное издание XpertPick раскрыла технические параметры бюджетного смартфона Vivo T5 Lite 5G, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие 6,74-дюймового LCD-экрана с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, конфигураций с 4/128, 6/128 и 6/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, корпуса толщиной 8,39 мм и массой около 209 граммов, аккумулятора ёмкостью 6500 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, 50-Мп тыльной камеры, 8-Мп селфи-камеры, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP65, а также расцветок Twilight Shadow и Ocean Blue.