Смартфон Nuu B40 5G оценен в 250 долларов

Компания Nuu Mobile пополнила ассортимент смартфонов моделью B40 5G, главной особенностью которой стал дополнительный 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 460:228 точек и яркостью 500 нит. На него выводятся уведомления, время и заряд аккумулятора, а также есть возможность управлять музыкой и использовать в качестве видоискателя.

Смартфон также оснастили основным 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1100 нит, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7025 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 15, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки. Цена смартфона составила 250 долларов.