Samsung Galaxy S26 FE получил слишком слабый процессор

Смартфоны серии Samsung Galaxy S FE долгое время считались отличным балансом цены и возможностей, позволяя получить почти флагманский опыт без переплаты. Именно такой подход помог Samsung продать более 10 миллионов Galaxy S20 FE в 2021 году, однако со временем компания, похоже, потеряла этот баланс — и до сих пор не смогла его вернуть. Свежая утечка бенчмарков показывает, что будущий Samsung Galaxy S26 FE получит довольно слабый процессор, который существенно уступает (на 33%) по производительности версии Samsung Galaxy S26 с Exynos 2600. В тестах Geekbench 6 результаты выглядят так — в одноядерном режиме S26 FE набирает 2426 баллов против 3070 у базовой модели (разница 26,5%), а в многоядерном — 8004 против 10676 (отставание уже 33,4%).

Причина в том, что Samsung решила использовать более старый процессор Exynos 2500, который ранее применялся, например, в Galaxy Z Flip 7, вместо более современного Exynos 2600 на 2-нм GAA техпроцессе. В итоге компания сознательно идёт на компромисс по части производительности, выбирая прошлое поколение вместо нового решения. Понятно, что производитель старается снизить себестоимость, но такие компромиссы выглядят спорно. Например, можно было бы использовать не самые лучшие версии Exynos 2600 — тем более, что из-за проблем с производством годных чипов на 2-нм техпроцессе таких вариантов могло быть достаточно. Дополнительное разочарование вызывает оперативная память — Samsung снова оставляет FE-модель с 8 ГБ ОЗУ.