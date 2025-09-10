Samsung Galaxy S26 Pro показали на рендерах

Портал Android Headlines и авторитетный информатор OnLeaks опубликовали первые изображения и подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S26 Pro, выход которого ожидается в январе 2026 года. Отметим немного обновленный дизайн тройной основной камеры, корпус из алюминия и стекла, плоскую боковую рамку и габариты 149,3:71,4:6,96 мм (10,23 мм с учётом выступающей камеры). Также сообщается о топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 «for Galaxy», 16 ГБ оперативной памяти и батарее ёмкостью 4300 мАч. В начале следующего года ожидается выход тонкого смартфона Samsung Galaxy S26 Edge с толщиной 5,5 мм или 10,8 мм с выступающей камерой.