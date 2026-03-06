Samsung Galaxy S26 Ultra бьет рекорды продаж

Компания Samsung отчиталась о продажах флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S26 на дебютном южнокорейском рынке. Утверждается, что в рамках предзаказа было реализовано 1,35 миллиона устройство, что больше 1,3 миллиона у предыдущего поколения Galaxy S25. Более 70% от всех продаж пришлось на старшую модель Galaxy S26 Ultra. Это рекорд продаж для всех моделей Ultra от Samsung.

Напомним, что оцененный от 1400 долларов Galaxy S26 Ultra оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy с максимальной частотой 4,74 ГГц, 6,9-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120:1440 точек, кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой стилуса S Pen, тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратный оптический зум) и 50 Мп (10-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 12 Мп с поддержкой автофокуса, 12 ГБ ОЗУ, от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 214 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
