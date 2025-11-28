Смартфоны Honor 500 очень хорошо продаются

Компания Honor отчиталась об успехах серии смартфонов Honor 500, которые только вчера появились в китайской продаже. За первый день продаж прирост по сравнению со смартфонами Honor 400 составил 151%. Напомним, что новинки оценены от 380 долларов и от 500 долларов соответственно.

Напомним, что старшая модель оснащается топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, рамками толщиной 1,05 мм и яркостью до 6000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 27-Вт обратной зарядок, 3D-ультразвуковым, дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, а также корпусом толщиной 7,75 мм.
Техпроцесс 2 нм от TSMC оказался не таким уж дорогим…
При ориентировочной цене около 30 тысяч долларов за пластину, произведённую по 2-нанометровому техпроцесс…
Упаковку OnePlus Ace 6 Pro Max показали на фото …
Сетевой информатор ZionsAnvin опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображена коробка см…
Honor Power 2 получит батарею на 10000 мАч…
Слухи подтвердились — смартфон Honor Power 2 действительно оснащён аккумулятором ёмкостью 10000 мАч. Устр…
OnePlus Ace 6 получит 50-Мп камеру …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о параметрах смартфона OnePlus Ace 6…
HONOR 500 показали на первом фото …
Сегодня компания HONOR официально подтвердила скорый релиз смартфонов серии HONOR 500, а сразу после объя…
Представлен защищенный смартфон HMD Ivalo XE…
Компания HMD объявила о выпуске защищенного смартфона HMD Secure, который ориентирован на государственный…
В iPhone 18 компания Apple откажется от двухцветного дизайна…
Согласно последним утечкам, Apple намерена сделать дизайн линейки iPhone 18 более единообразным. Об этом …
Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 80 Pro…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Mate 80 Pro, который получил две вер…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor