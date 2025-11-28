Смартфоны Honor 500 очень хорошо продаются

Компания Honor отчиталась об успехах серии смартфонов Honor 500, которые только вчера появились в китайской продаже. За первый день продаж прирост по сравнению со смартфонами Honor 400 составил 151%. Напомним, что новинки оценены от 380 долларов и от 500 долларов соответственно.

Напомним, что старшая модель оснащается топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, рамками толщиной 1,05 мм и яркостью до 6000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 27-Вт обратной зарядок, 3D-ультразвуковым, дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, а также корпусом толщиной 7,75 мм.