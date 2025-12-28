Realme Neo8 засветился в сети

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о еще не представленном смартфоне Realme Neo8, который проходит под модельным обозначением RMX8899. Ведомство подтвердило наличие комплектного зарядного устройства мощностью 80 Вт. Остальные подробности не раскрываются, но ранее сообщалось об аккумуляторе ёмкостью 8000 мАч, новой 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829, стеклянном корпусе с металлической рамкой, 3D-ультразвуковом сканере отпечатков пальцев и защите от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Релиз Realme Neo8 ожидается уже в следующем месяце.

