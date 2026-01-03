iQOO Z11 Turbo показали в трёх расцветках

Компания iQOO опубликовала изображения смартфона iQOO Z11 Turbo, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Аппарат представлен в цветовых вариантах Floating Light, Halo Pink и Sky White. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,59-дюймовым плоским экраном с закруглёнными углами, корпусом с металлической рамкой и стеклянной тыльной панелью, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 200 Мп, предустановленной операционной системой Android 16, 16 ГБ оперативной памяти и мощным 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829.