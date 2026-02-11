Samsung уже работает над Exynos 2700

Samsung готовит к дебюту свой мобильный процессор Exynos 2600, который должен появиться в смартфонах следующего поколения Galaxy S26 в конце февраля текущего года. И в последнее время акцент в маркетинговых материалах компании делается на 2 нм GAA-техпроцессе под обозначением SF2, однако утечки начала 2026 года указывают на параллельную работу компании сразу в двух более продвинутых направлениях. Речь идёт о ещё более продвинутом производственном процессе SF2P и загадочном мобильном процессоре Exynos 2700. Более того, инсайдеры уверены, что Exynos 2700 выйдет на полномасштабное массовое производство во второй половине этого года с использованием SF2P и сможет занять около 50% в линейке Galaxy S27.

На данный момент эксперты рынка смартфонов считают, что Exynos 2600 будет использоваться лишь примерно в 25% будущей серии Galaxy S26. Остальная часть моделей, по их мнению, получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy от Qualcomm. Руководство Samsung, вероятнее всего, стремится изменить этот баланс в пользу собственных разработок по мере того, как будущие процессоры Exynos становятся более конкурентоспособными. Правда, для этого производителю необходимо реализовать более высокое качество производства годных чипов, а также приложить усилия для того, чтобы процессоры нового поколения предоставляли более высокую производительность по сравнению с потенциальными конкурентами. Тогда у Exynos 2700 будут все шансы на успех.