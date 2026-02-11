Samsung уже работает над Exynos 2700

Samsung готовит к дебюту свой мобильный процессор Exynos 2600, который должен появиться в смартфонах следующего поколения Galaxy S26 в конце февраля текущего года. И в последнее время акцент в маркетинговых материалах компании делается на 2 нм GAA-техпроцессе под обозначением SF2, однако утечки начала 2026 года указывают на параллельную работу компании сразу в двух более продвинутых направлениях. Речь идёт о ещё более продвинутом производственном процессе SF2P и загадочном мобильном процессоре Exynos 2700. Более того, инсайдеры уверены, что Exynos 2700 выйдет на полномасштабное массовое производство во второй половине этого года с использованием SF2P и сможет занять около 50% в линейке Galaxy S27.

На данный момент эксперты рынка смартфонов считают, что Exynos 2600 будет использоваться лишь примерно в 25% будущей серии Galaxy S26. Остальная часть моделей, по их мнению, получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy от Qualcomm. Руководство Samsung, вероятнее всего, стремится изменить этот баланс в пользу собственных разработок по мере того, как будущие процессоры Exynos становятся более конкурентоспособными. Правда, для этого производителю необходимо реализовать более высокое качество производства годных чипов, а также приложить усилия для того, чтобы процессоры нового поколения предоставляли более высокую производительность по сравнению с потенциальными конкурентами. Тогда у Exynos 2700 будут все шансы на успех.
Samsung готовит новые датчики изображения…
Samsung использует сенсоры ISOCELL как минимум с 2013 года, однако новые заявки на торговые марки намекаю…
Ультратонкий HONOR Magic 8 Pro Air появился в продаже …
Компания HONOR выпустила в китайскую продажу свой новый потенциальный хит Magic 8 Pro Air, который обойде…
Представлен смартфон Jolla Phone с Sailfish OS…
Финская компания Jolla представила смартфон Jolla Phone, который работает под управлением операционной си…
HUAWEI Mate 80 Pro Max получил очень яркий экран…
Помимо базовой и Pro-версии своих флагманов компания HUAWEI представила сегодня новый топовый смартфон Ma…
HONOR Magic 8 RSR Porsche Design показали на пресс-рендерах …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился качественными изображениями и подробностями о прем…
Samsung Galaxy S26 Ultra будет записывать 12-битное видео…
В сети появились новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S26 Ultra, который еще не был представлен о…
Samsung Galaxy S26 Ultra получит SoC Snapdragon Elite Gen 5…
Инсайдер Ахмед Квайдер поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy S26, которые…
Samsung не отказалась от чипов Qualcomm из-за дорогого контр…
Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 появится в 75% всех моделей Galaxy S26 по миру, а версия Galaxy S26 Ul…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor