Samsung Galaxy S26 Ultra показали на живых фото

По предварительным данным, смартфон получит 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, основную камеру с модулями на 200 Мп (объектив с диафрагмой F/1,4), 50 Мп (5-кратный оптический зум) и 10 Мп (сверхширик), 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 3120:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Glass Armor 2, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 60 Вт, а также корпус толщиной 7,9 мм и массой 214 граммов. Цена базовой конфигурации на европейском рынке ожидается на уровне 1470 евро.