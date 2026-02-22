Samsung Galaxy S26 Ultra показали на живых фото

Официальный релиз флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S26 состоится только 25 февраля, что не помешало одному из блогеров приобрести старшую модель Galaxy S26 Ultra. Удачливый покупатель опубликовал живые фото грядущей новинки, а в ближайшее время, вероятно, будет и полноценный обзор.

По предварительным данным, смартфон получит 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, основную камеру с модулями на 200 Мп (объектив с диафрагмой F/1,4), 50 Мп (5-кратный оптический зум) и 10 Мп (сверхширик), 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 3120:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Glass Armor 2, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 60 Вт, а также корпус толщиной 7,9 мм и массой 214 граммов. Цена базовой конфигурации на европейском рынке ожидается на уровне 1470 евро.