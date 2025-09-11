Samsung Galaxy S26 Ultra получит более простой телеобъектив

С момента презентации iPhone 17 прошло всего сутки, но внимание рынка постепенно смещается к будущему флагману Samsung. Вокруг Galaxy S26 Ultra ходит множество слухов, и хотя ожидаются заметные улучшения в камерах, свежая утечка может разочаровать фанатов — речь идёт о возможном «урезании» телеобъектива с трёхкратным зумом, что может негативно сказаться на качестве снимков при слабом освещении. Ранее сообщалось, что смартфон получит новый 12-мегапиксельный сенсор для улучшенной съёмки крупным планом и повышения качества фото ночью. Но свежая информация утверждает, что Samsung ограничится снижением до 10 мегапикселей. Камера будет иметь диафрагму f/2.4, датчик формата 1/3.94 дюйма и размер пикселя 1.0 мкм.

Хотя в сравнении с Galaxy S25 Ultra это не выглядит критичным шагом назад, снижение всё же может повлиять на детализацию и работу в условиях недостаточного освещения. Особенно учитывая, что серия Ultra давно ассоциируется с универсальностью и высочайшим качеством фото, подобный компромисс способен вызвать разочарование среди любителей мобильной фотографии. При этом в системе камер ожидаются и серьёзные улучшения. Основной 200-мегапиксельный модуль получит более широкую диафрагму f/1.4, что позволит захватывать почти на 50 процентов больше света. Аналогично, 50-мегапиксельный объектив с пятикратным зумом должен обзавестись диафрагмой f/2.9, что увеличит пропускную способность света на 38 процентов. Это не может не радовать.
Realme NARZO 80 Lite с АКБ на 6300 мАч оценен в $85…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью NARZO 80 Lite, которая основана на 12-нанометров…
OPPO A5i Pro 5G с АКБ 6000 мАч оценен в $190…
Компания OPPO выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон A5i Pro 5G, который обойдется в эквивалент…
Samsung прокачает зарядку в Galaxy S26 Ultra…
Samsung оснастит Galaxy S26 Ultra аккумулятором на 5000 мАч, как и в предыдущих моделях. Это означает, чт…
Официально: TECNO Pova Slim 5G готов к выходу …
Компания TECNO объявила, что 4 сентября в Индии будет представлен смартфон Pova Slim 5G. Сам производител…
Бюджетный смартфон Redmi 15C вышел в России …
Компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона Redmi 15C, который оценен в 10 тысяч рубле…
Samsung не будет менять дизайн смартфонов Galaxy S26…
Дизайн флагманских смартфонов Samsung уже несколько поколений остаётся практически неизменным, и различия…
Смартфон TCL NxtPaper 60 Ultra получил защиту зрения…
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью NxtPaper 60 Ultra, который может похвастаться экран…
Официально: POCO M7 Plus 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что смартфон POCO M7 Plus 5G будет представлен в Индии уже 13 августа. Производ…
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor