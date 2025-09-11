Samsung Galaxy S26 Ultra получит более простой телеобъектив

С момента презентации iPhone 17 прошло всего сутки, но внимание рынка постепенно смещается к будущему флагману Samsung. Вокруг Galaxy S26 Ultra ходит множество слухов, и хотя ожидаются заметные улучшения в камерах, свежая утечка может разочаровать фанатов — речь идёт о возможном «урезании» телеобъектива с трёхкратным зумом, что может негативно сказаться на качестве снимков при слабом освещении. Ранее сообщалось, что смартфон получит новый 12-мегапиксельный сенсор для улучшенной съёмки крупным планом и повышения качества фото ночью. Но свежая информация утверждает, что Samsung ограничится снижением до 10 мегапикселей. Камера будет иметь диафрагму f/2.4, датчик формата 1/3.94 дюйма и размер пикселя 1.0 мкм.

Хотя в сравнении с Galaxy S25 Ultra это не выглядит критичным шагом назад, снижение всё же может повлиять на детализацию и работу в условиях недостаточного освещения. Особенно учитывая, что серия Ultra давно ассоциируется с универсальностью и высочайшим качеством фото, подобный компромисс способен вызвать разочарование среди любителей мобильной фотографии. При этом в системе камер ожидаются и серьёзные улучшения. Основной 200-мегапиксельный модуль получит более широкую диафрагму f/1.4, что позволит захватывать почти на 50 процентов больше света. Аналогично, 50-мегапиксельный объектив с пятикратным зумом должен обзавестись диафрагмой f/2.9, что увеличит пропускную способность света на 38 процентов. Это не может не радовать.