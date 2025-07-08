Samsung Galaxy S26 Ultra получит минимум улучшений

Сегодня достаточно крупный инсайдер поделился разочаровывающей новостью — он в своих социальных сетях сообщил, что в Galaxy S26 Ultra по-прежнему будет использоваться аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а максимальная поддерживаемая мощность зарядки останется на уровне 45 Вт. Размер экрана тоже не изменится — 6,9 дюйма, а габариты корпуса будут схожи с моделью S25 Ultra. К сожалению, стилус S Pen по-прежнему не получит поддержку Bluetooth, из-за чего исчезнут некоторые функции, включая возможность удалённой съёмки с камеры с помощью пера. С другой стороны, Galaxy S26 Ultra получит новый модуль с P-образным расположением датчиков. Смартфон будет оснащён четырьмя камерами и новым лазерным автофокусом и, к счастью, Samsung отказалась от использования металлических окантовок для камер, чтобы избежать возможных проблем с контролем качества.

Как и в предыдущем поколении, корпус будет выполнен из титанового сплава, толщина которого составит 8,1 мм. При этом будет использоваться титан 2-го или 3-го класса прочности. Что касается «начинки», то Galaxy S26 Ultra, по слухам, получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 2, что ставит под сомнение использование процессора Exynos 2600 в ближайшем будущем. Для поддержания производительности Snapdragon будет использоваться испарительная камера, увеличенная на 120% по сравнению с системой охлаждения в Galaxy S25 Ultra. То есть никаких кардинальных изменений от флагмана ждать всё же не стоит — это довольно грустно.
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