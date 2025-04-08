Samsung Galaxy S26 Ultra получит старую камеру

Судя по информации западных инсайдеров, на данный момент на тестировании у Samsung находятся несколько вариантов Galaxy S26 Ultra, но, похоже, компания вновь оставит базовые характеристики камер нетронутыми, при этом внося изменения в алгоритмы для улучшения качества изображения. Соответственно, компания, похоже, не планирует значительно менять аппаратную начинку Galaxy S26 Ultra, как и в текущем году, собственно. Есть информация о том, что флагманский смартфон Galaxy S26 Ultra может быть оснащён технологией переменной диафрагмы, что даст больше функций и возможностей сенсору HP2. Суть в том, что в зависимости от условий освещения объектив будет автоматически настраиваться, позволяя захватывать больше или меньше света. Это крайне интересная фишка, но на самом деле она не является каким-то безумным прорывом, потому что такие объективы в продаже уже давно имеются.

К сожалению, инсайдер, который поделился этими данными, не может с уверенностью заявить о том, приведут ли эти незначительные изменения к улучшению качества изображений, так как эта конфигурация ещё не тестировалась в составе Galaxy S26 Ultra и находится лишь на стадии разработки. Впрочем, компания в последнее время весьма активно продавливает тему искусственного интеллекта вместо того, чтобы развивать железо, так что есть огромная вероятность того, что в итоге флагман нового поколения действительно получит только свежую оптику, а сенсор останется старым. Это не всем зайдёт.