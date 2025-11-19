Samsung Galaxy S26 Ultra получит светосильный объектив

Samsung три поколения подряд использовала один и тот же основной сенсор в линейке Galaxy S Ultra, но уже в начале 2026 года корейская компания, судя по утечкам, собирается прервать эту серию. Galaxy S26 Ultra наконец получит обновление, которое позволит смартфону делать более детализированные фото и видео в условиях низкой освещённости. Главное новшество — более светосильная диафрагма по сравнению с Galaxy S25 Ultra. По данным источника, основная камера Galaxy S26 Ultra будет оснащена диафрагмой f/1.4 вместо f/1.7, как у Galaxy S25 Ultra. Кроме того, ожидается внедрение технологии переменной диафрагмы, которая даст пользователю больше гибкости при съёмке в разном освещении.

Максимальное разрешение основной камеры, вероятно, останется на уровне 200 Мп, но остальные характеристики пока неизвестны. Если предположить, что физический размер сенсора и размер отдельного пикселя — 1/1,3 дюйма и 0,6 мкм соответственно — будут такими же, как в предыдущих моделях, обновлённая диафрагма f/1.4 принесёт заметную пользу. Сенсор сможет захватывать больше света, обеспечивая более чёткие снимки. Помимо улучшенной диафрагмы камера никаких существенных улучшений в аппаратном плане не получит, но, конечно, будут улучшения по программной части. Например, компания явно прокачает алгоритмы, которые отвечают за улучшение снимков в режиме реального времени, плюс будут новые ИИ-инструменты для постобработки фотографий. Это всё очень важно для потребителей.