Samsung Galaxy S26 Ultra провалил тест камеры от DxOMark

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra. Аппарат набрал 157 баллов, как у не самых свежих iPhone 16 Pro, Huawei Mate 60 Pro+ и OPPO Find X8 Pro. Это гораздо хуже, чем у остальных актуальных флагманов. Удивляться столь слабому результату не стоит, ведь основная камера почти полностью перекочевала в новинку из Galaxy S25 Ultra. Напомним, что здесь используется основная камера с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратный оптический зум) и 50 Мп (10-кратное оптическое приближение). При этом, с ценой от 1400 долларов смартфон бьет рекорды продаж.

iPhone 18 Pro получит необычную фронтальную камеру…
До выхода iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max по стандартному графику Apple остаётся меньше года, и сегодня…
Официально: Samsung Galaxy F70e 5G готов к выходу…
Компания Samsung объявила, что уже 9 февраля в Индии будет представлен смартфон Galaxy F70e 5G. Производи…
MediaTek представила мобильный процессор Dimensity 7100…
Компания MediaTek без лишнего шума представила свой новый мобильный процессор Dimensity 7100, который, по…
Анонсирован Huawei Nova 15 Ultra x ROBBi…
Компания Huawei объявила о выпуске лимитированной версии смартфона Nova 15 Ultra, созданную в партнерстве…
Официально: Motorola Edge 70 Fusion получит новую камеру Son…
Компания Motorola раскрыла подробности о смартфоне Edge 70 Fusion, который будет официально представлен у…
Представлен смартфон OPPO A6s Pro c АКБ на 7000 мАч…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A6s Pro, которая оценена на дебютном рынке Банглад…
iPhone Air второго поколения всё же в разработке…
На данный момент уже ни для кого не секрет, что iPhone Air от Apple не смог завоевать популярность у поку…
Смартфон HONOR WIN получит защиту от воды …
Компания HONOR раскрыла новые параметры смартфона HONOR WIN, который будет представлен 26 декабря. Итак, …
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor