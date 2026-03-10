Samsung Galaxy S26 Ultra провалил тест камеры от DxOMark

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra. Аппарат набрал 157 баллов, как у не самых свежих iPhone 16 Pro, Huawei Mate 60 Pro+ и OPPO Find X8 Pro. Это гораздо хуже, чем у остальных актуальных флагманов. Удивляться столь слабому результату не стоит, ведь основная камера почти полностью перекочевала в новинку из Galaxy S25 Ultra. Напомним, что здесь используется основная камера с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратный оптический зум) и 50 Мп (10-кратное оптическое приближение). При этом, с ценой от 1400 долларов смартфон бьет рекорды продаж.