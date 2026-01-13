Samsung Galaxy S26 Ultra вновь засветился в бенчмарке

По информации инсайдеров, компания Samsung готовится представить линейку смартфонов Galaxy S26 уже 25 февраля в рамках мероприятия Galaxy Unpacked, где компания, как ожидается, покажет сразу три флагманских устройства. В преддверии анонса корейский гигант активно тестирует новые гаджеты, и в базе Geekbench 6 уже появились первые результаты Galaxy S26 Ultra, оснащённого процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом, в отличие от других премиальных смартфонов, производительные ядра этого процессора работают на пониженной частоте, однако старшая модель Samsung всё равно демонстрирует достойные показатели в однопоточном и многопоточном тестах. Запись в Geekbench 6 была опубликована инсайдером Ice Universe, который поделился скриншотом теста, однако при самостоятельном поиске Galaxy S26 Ultra с номером модели SM-S948U удалось найти лишь результаты, датированные 26 июля.

Указанный смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти, что вызывает определённое беспокойство, поскольку версия Galaxy S26 Ultra с 16 ГБ памяти пока не появлялась в базе данных Geekbench. Большинство пользователей знают, что программное обеспечение, особенно в случае Android-устройств, выигрывает от высоких тактовых частот процессора, что напрямую влияет на результаты в одноядерных и многоядерных тестах. В данном случае два производительных ядра Galaxy S26 Ultra работают на частоте 4,20 ГГц вместо стандартных 4,61 ГГц, тогда как шесть энергоэффективных ядер функционируют на частоте 3,63 ГГц без изменений.