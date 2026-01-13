Samsung Galaxy S26 Ultra вновь засветился в бенчмарке

По информации инсайдеров, компания Samsung готовится представить линейку смартфонов Galaxy S26 уже 25 февраля в рамках мероприятия Galaxy Unpacked, где компания, как ожидается, покажет сразу три флагманских устройства. В преддверии анонса корейский гигант активно тестирует новые гаджеты, и в базе Geekbench 6 уже появились первые результаты Galaxy S26 Ultra, оснащённого процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом, в отличие от других премиальных смартфонов, производительные ядра этого процессора работают на пониженной частоте, однако старшая модель Samsung всё равно демонстрирует достойные показатели в однопоточном и многопоточном тестах. Запись в Geekbench 6 была опубликована инсайдером Ice Universe, который поделился скриншотом теста, однако при самостоятельном поиске Galaxy S26 Ultra с номером модели SM-S948U удалось найти лишь результаты, датированные 26 июля.

Указанный смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти, что вызывает определённое беспокойство, поскольку версия Galaxy S26 Ultra с 16 ГБ памяти пока не появлялась в базе данных Geekbench. Большинство пользователей знают, что программное обеспечение, особенно в случае Android-устройств, выигрывает от высоких тактовых частот процессора, что напрямую влияет на результаты в одноядерных и многоядерных тестах. В данном случае два производительных ядра Galaxy S26 Ultra работают на частоте 4,20 ГГц вместо стандартных 4,61 ГГц, тогда как шесть энергоэффективных ядер функционируют на частоте 3,63 ГГц без изменений.
Lava Agni 4 5G получит мощный процессор …
Компания Lava объявила, что уже 20 ноября в Индии будет представлен смартфон Agni 4 5G. Производитель уже…
Honor 500 получит 80-Вт беспроводную зарядку …
В базе данных одного из китайских операторов обнаружилось упоминание флагманских смартфонов Honor 500 и H…
В сеть слили размеры Samsung Galaxy S26…
Линейка смартфонов Samsung Galaxy S26 постепенно приближается к анонсу и сейчас начинается традиционный п…
Honor Magic8 Lite получила улучшенный аккумулятор …
Чуть больше недели назад в Европе был представлен смартфон HONOR Magic8 Lite. Сегодня стало известно, что…
Realme 15T оценили в 22 тысячи рублей …
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон Realme 15T, который оценен в 22, 24 и 27 тысяч рубле…
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе…
Защищённые смартфоны редко способны похвастаться симпатичным дизайном. Чаще всего это толстый, тяжёлый и …
Vivo S50 оценили в 325 долларов …
Компания Vivo объявила о выпуске смартфона S50, который среди прочего получил 6,59-дюймовый дисплей AMOLE…
Samsung Galaxy S26 Ultra получит более быструю память…
Компания Samsung, вероятно, представит свою новейшую память LPDDR6 на выставке CES 2026, однако будущий ф…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor