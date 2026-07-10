Samsung Galaxy S26 демонстрирует рекорды по продажам

Серия смартфонов Samsung Galaxy S26 стала настоящим хитом для компании — в Южной Корее смартфоны линейки разошлись тиражом три миллиона устройств всего за 118 дней — менее чем за 4 месяца. Для сравнения, серии Galaxy S25 потребовалось около 6 месяцев, чтобы достичь такого результата, а Galaxy S24 понадобилось ещё больше времени. Успешный старт был заметен уже на этапе предзаказов — за первую неделю жители Южной Кореи оформили 1,35 миллиона предварительных заказов на Galaxy S26. Это новый рекорд для Samsung, превзошедший показатель серии Galaxy S25, которая собрала 1,3 миллиона предзаказов за 11 дней. Основным драйвером продаж оказался Galaxy S26 Ultra — на него пришлось около 70% всех предзаказов. Подробной статистики по Galaxy S26 и Galaxy S26+ нет, однако оставшиеся 30% делят между собой именно эти две модели.

Высокий спрос на новые флагманы положительно сказался и на экспортных показателях страны. По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, экспорт беспроводных устройств связи в июне достиг 1,55 миллиарда долларов, что на 51,9% больше по сравнению с июнем 2025 года. Популярность новых устройств настолько велика, что Samsung увеличила производственный план на июль. Если ранее компания собиралась выпустить 1 миллион смартфонов серии Galaxy S26, то теперь цель повышена до 1,5 миллиона устройств. И это на фоне того, что в сети уже обсуждают следующее поколение флагманских смартфонов с рядом интересных улучшений.