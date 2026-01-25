Samsung Galaxy S26 получит 256 ГБ памяти в базе

Сетевое издание SuomiMobiili раскрыло новые подробности о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S26, которые будут представлены уже в следующем месяце. Сообщается, что Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra выйдут в чёрной, белой, небесно-голубой и фиолетовой расцветках. При этом, возможно существование эксклюзивных серебристой и золотой расцветок для фирменного сайта. Смартфоны также будут представлены в конфигурациях с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти. Таким образом, базовая модель наконец избавится от 128 ГБ в базовой версии. Презентация линейки ожидается 26 февраля, а старт розничных продаж – 11 марта.

