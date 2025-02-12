Samsung Galaxy S26 получит батарею на 7000 мАч

Однако реальная ёмкость этой батареи составляет 5396 мАч, что скорее всего является стандартом для устройства нового поколения. Это вполне логично, потому что компания Samsung на самом деле не очень активно работает над увеличением ёмкости батарей своих флагманских смартфонов. Вообще это не то направление, в которое производитель готов вкладывать ресурсы, потому что пользователи больше обращают внимание на производительность или систему камер, тогда как остальные параметры уходят на второй план. Да и стоит сказать, что батарея на 7000 мАч литий-ионного типа будет просто огромной — такое разместить внутри смартфона достаточно трудно, если не сказать нереально. А делать смартфон сильно толстым производитель явно не планирует.