Samsung Galaxy S26 получит батарею на 7000 мАч

Сегодня известный инсайдер из Южной Кореи официально сообщил, что Samsung планирует оснастить серию смартфонов Galaxy S26 батареями нового типа, возможно, с ёмкостью до 7000 мАч. Однако другой анонимный источник утверждает, что Galaxy S26 Ultra не получит батарею ёмкостью даже 6000 мАч, так что пока что доверять этой информации — сомнительная идея. Стоит отметить, что источник настолько уверен в своём утверждении, что даже пообещал удалить свою учётную запись в социальной сети, если Galaxy S26 Ultra действительно будет оснащён батареей на 7000 мАч или даже 6000 мАч. Кроме того, ссылаясь на пять источников, инсайдер сообщил, что в тестовой лаборатории Samsung есть батарея с максимальной ёмкостью 5550 мАч.

Однако реальная ёмкость этой батареи составляет 5396 мАч, что скорее всего является стандартом для устройства нового поколения. Это вполне логично, потому что компания Samsung на самом деле не очень активно работает над увеличением ёмкости батарей своих флагманских смартфонов. Вообще это не то направление, в которое производитель готов вкладывать ресурсы, потому что пользователи больше обращают внимание на производительность или систему камер, тогда как остальные параметры уходят на второй план. Да и стоит сказать, что батарея на 7000 мАч литий-ионного типа будет просто огромной — такое разместить внутри смартфона достаточно трудно, если не сказать нереально. А делать смартфон сильно толстым производитель явно не планирует.